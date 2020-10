Por iG

29/10/2020

Paris - Uma brasileira de 44 anos foi uma das vítimas do atentado à basílica de Notre-Dame de Asunção nesta quinta-feira (29) em Nice, na França . Simone Barreto Silva era natural de Salvador, na Bahia, morava no país 30 anos e deixa três filhos. A informação foi confirmada pelo Consulado Geral do Brasil em Paris.Segundo uma prima de Simone, ela foi ferida com uma faca e morreu num restaurante quase em frente à catedral, onde tinha tentado se refugiar. Um dos proprietários desse restaurante, chamado l’Unik, disse que a vítima chegou ao local completamente ensanguentada e em estado de choque.