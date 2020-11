Mundo & Ciência

Número de mortos em terremoto na Grécia e Turquia sobe para 69

Mas dois dias depois do terremoto, que teve intensidade de 7 graus de acordo com o Centro Geofísico dos Estados Unidos (USGS) e de 6,6 segundo as autoridades turcas, as equipes encontram sobretudo cadáveres

Publicado 01/11/2020 15:52 | Atualizado há 5 horas