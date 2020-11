Mundo & Ciência

Denúncia do MP-RJ contra Flávio Bolsonaro gera repercussão na mídia internacional

Filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, é acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por um esquema de "rachadinha" no seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Publicado 04/11/2020 14:29 | Atualizado há 2 horas