Em tempos de pandemia, os cuidados com a saúde física se tornaram um ponto de grande atenção nos últimos meses. O ato de se olhar no espelho e não se sentir bem com o que vê fez dos procedimentos estéticos se tornarem cada vez mais presentes no cotidiano do brasileiro. Entre silicone nos seios, cirurgias do nariz e próteses no bumbum, destaca-se a lipoaspiração, que tem como uma das suas variações aquela que atualmente é a grande tendência em cirurgia plástica é, a Lipoescultura de Alta definição (High Definition Lipo) ou simplesmente “Lipo HD”.

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica(SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, o cirurgião plástico Dr. Tiago Miolo explica que, na lipoaspiração convencional, o médico aspira uma camada mais profunda de gordura como um todo. Já na lipo HD, o médico acentua a retirada dessa gordura próximo aos contornos musculares, deixando um resultado com aspecto “malhado”, devido à evidência dos tão desejados “quadradinhos”; porém, ele alerta que este procedimento não é para todas as pessoas.

“A Lipo HD é uma cirurgia para pacientes que não têm flacidez de pele, e a nossa missão como médico é a de orientar a população que milagres não existem; desde que muito bem indicada para pacientes selecionados, os resultados são muito satisfatórios. O próprio paciente precisa fazer a sua parte no pós operatório, na consulta, nas drenagens, mantendo uma alimentação regrada e praticando exercícios físicos, por exemplo. Resumindo, a pessoa que vai procurar o serviço precisa ter muita disciplina para seguir a lipoaspiração.”, destacou o cirurgião Tiago Miolo.

Outros procedimentos bastante procurados são os de transplantes capilares e os de sobrancelha. Para o implante capilar é utilizado um método que consiste na extração de folículos capilares da parte de trás da cabeça do paciente, local este que não sofre ação dos hormônios da calvície. A técnica batizada de “FUE” pode ser utilizada em quaisquer casos de transplante capilar e caso a calvície seja muito extensa, também é possível utilizar folículos de outras partes do corpo, como barba, tórax dentre outros. Já para pessoas que sofrem com a falta de pelos na sobrancelha e que pretendem evitar o excesso de manutenções - típicas de procedimentos como a micropigmentação - o transplante de sobrancelha facilita a vida do paciente visando dar maior naturalidade e devolvendo de forma definitiva o volume dos fios e a naturalidade que a sobrancelha da pessoa um dia já teve.

O Dr. Tiago Miolo ainda enfatiza que todo procedimento estético, quando feito por um bom profissional, pode levar satisfação ao paciente, pois alivia algum incômodo que essa pessoa tem com o corpo; além de destacar a necessidade de conhecer o trabalho do médico e o ambiente em que será realizada a cirurgia, tudo isso para dar uma maior segurança e tranquilidade para o paciente durante o procedimento médico.

“Todo procedimento estético tem o objetivo de levar a alegria, melhorar a autoestima da pessoa. Se realmente algo a incomoda, procure um profissional para te ajudar. No mais, sempre pesquise a formação e qualificação do médico que vai indicar e realizar este tratamento, através do site www.cirurgiaplastica.org.br”, finalizou o médico.

Tiago L. Miolo

CRM-MG 54212

RQE 38540