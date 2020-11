Vírus teria causado um pequeno surto em 2004 Omics International

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 09:23 | Atualizado 17/11/2020 09:32

Rio - Pesquisadores americanos descobriram que um vírus raro - pertencente à família de vírus responsável por causar febres hemorrágicas, como a Ebola - está sendo transmitido entre humanos na Bolívia. As informações são do jornal The Guardian.

As pesquisas, apresentadas durante a reunião anual da Sociedade Americana de Medicina e Higiene Tropical, concluíram que dois pacientes transmitiram o vírus a três profissionais de saúde em La Paz, em 2019. Um dos pacientes e dois profissionais morreram. O vírus já havia provocado um pequeno surto anos antes, na região de Chapare, em 2004.



Acredita-se que o vírus é transmitido por ratos a humanos, e depois entre humanos, através de fluidos corporais. Os pesquisadores afirmaram ainda que uma hipótese para que o vírus tenha circulado de forma desconhecida por tanto tempo é que ele pode ser facilmente confundido com uma dengue, que possui sintomas muito parecidos. Os cientistas disseram que precisam continuar a estudar o vírus para entender sua capacidade de causar surtos.