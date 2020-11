Casamento com menina de 13 anos nas Filipinas Reprodução

Por O Dia

Rio - Uma menina de 13 anos foi obrigada pelos seus pais a se casar com um homem de 48, em uma cerimônia de casamento nas Filipinas.

fotogaleria

Publicidade

Ao tabloide britânico The Mirror, o homem não demonstrou nenhum remorso e disse que está "feliz de encontrá-la e passar os dias com ela cuidando de seus filhos", que possuem a mesma idade do que ela.

O chamado "casamento infantil" (sempre entre homens mais velhos e meninas) infelizmente é uma prática comum no país, com mais de 726 mil casamentos deste tipo. As Filipinas também são o único país do mundo onde o divórcio é proibido por lei.

Publicidade

A menina se tornou a quinta esposa de Abdulrzak Ampatuan no final de outubro - no país, casamentos poligâmicos também são permitidos, mas apenas com um homem e mais de uma mulher.

Ao jornal The Sun, ela disse que está aprendendo a cozinhar para "fazer seu marido feliz". Ele, por sua vez, disse que irá pagar sua escola e que planeja ter filhos quando ela completar 20 anos.