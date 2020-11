A nova versão tem 34 articulações que permitem movimentos básicos Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:07 | Atualizado 30/11/2020 15:21

Nesta segunda-feira, um novo robô da série Mobile Suit Gundam foi divulgado à imprensa. A nova versão segue o tamanho original do modelo da série, 18 metros, e o modelo RX-78, da primeira série de Gudam. O lançamento é parte das comemorações de 40 anos da franquia e será exposto na área de Yamashita Futo, em Yokahama, no Japão.

O Gundam tem 34 articulações, que permitem com quele ele faça movimentos básicos, como mexer pernas, braços e cabeça. O novo robô será exposto no novo parque Yokohama Gundam Factory, que terá diversas outras atrações para os fãs da série. A previsão é que o espaço abra do dia 19 de dezembro até 31 de março de 2022.