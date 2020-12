O corpo da vítima foi encontrado pela colega de apartamento Reprodução Daily Mail

Moscou - Na Rússia, uma mulher morreu eletrocutada após deixar o celular cair na banheira enquanto estava dentro dela. No momento do acidente, o celular estava ligado na tomada sendo carregado. As informações são do jornal Daily Mail.



De acordo com o site, o corpo de Olesya Semenova, de 24 anos, foi encontrado pela sua colega de apartamento, na cidade de Arkhangelsk. "Eu gritei, sacudi, mas ela estava pálida. Não respirava, não dava sinais de vida", disse a corretora de imóveis Daria. "Eu estava realmente com medo. Quando a toquei, levei um choque. Havia um smartphone na água, que estava carregando", desabafou.

Os paramédicos confirmaram que a morte da jovem se deu ainda no banho, assim que o celular da mulher caiu na água enquanto estava conectado à rede elétrica da casa.

Ainda de acordo com o portal, o Ministério de Emergências da Rússia emitiu um alerta após a tragédia: "A tragédia mais uma vez nos lembra que água e eletrodomésticos são incompatíveis. O mesmo se aplica a qualquer dispositivo móvel", escreveu.

"Se você deixar um smartphone cair na água, o prejuízo é apenas financeiro. Entretanto, quando o telefone está conectado à rede elétrica, vemos quais são as consequências", concluiu.