Por IG - Pet

Publicado 18/12/2020 12:06 | Atualizado 18/12/2020 12:18

Não importa se é uma cobra de cinco metros ou um cãozinho, a amizade entre animais e crianças é uma coisa linda de se ver. Um exemplo disso é o laço super especial do menino Finn com o cachorro Brutus, os dois são tão amigos que o garoto escapa da própria cama para dormir.

Paige, a mãe do menino, contou em um vídeo para o site The Dodo que ela flagrou essa cena pela babá eletrônica uma noite. A moça disse que viu o filho descer do berço e ir deitar na cama do cachorro. "Eu assisti ao vídeo do meu quarto, só fiquei vendo ele se mexendo, rolando de um lado para o outro e Brutus nem se importou", ela contou.

A mãe disse que o cachorro é muito tranquilo e paciente e nem se importou, o pet ficou só esperando o menino encontrar uma posição confortável. "Toda noite depois disso, eu via eles juntos na cama do Finn, no chão ou na caminha de cachorro", Paige contou.

Ela disse que Finn dormia em um berço até maio e Brutus sempre passava a note no mesmo quarto que o menino. "Eles definitivamente gostam de ficar um com o outro. O Brutus segue o Finn para qualquer lugar que ele vai e deita do lado. Eles são melhores amigos e estão sempre juntos", conta.