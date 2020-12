Cerca de 1.605 títulos de DVDs e fitas VHS pornográficas e pelo menos 50 brinquedos sexuais estão na lista de David Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 16:27

Após ter sua coleção de filmes pornô e objetos sexuais descartados pelos pais, um americano de 42 anos venceu um processo na Justiça. David Werking processou os pais quando foi morar sozinho, depois de ter passado uma temporada na casa deles, por conta de um divórcio. Segundo ele, a coleção valia cerca de 25 mil dólares, equivalente a cerca de 127 mil reais.

Ao receber seus pertences na mudança, David relatou que deu falta de uma quantidade de filmes, revistas e outros objetos. Quando questionou os pais sobre o sumiço, ele ouviu a seguinte frase de seu pai, Paul: "Francamente, David, eu te fiz um grande favor se livrando de tudo isso".

Publicidade

Segundo o site "M Live", o juiz do caso avaliou os itens do americano como "um tesouro de pornografia e uma série de brinquedos sexuais". Na lista dos objetos, estão 1.605 títulos de DVDs e fitas VHS pornográficas e pelo menos 50 brinquedos sexuais.

Agora, David e os pais tem até fevereiro para chegar em um acordo. A advogada do casal, Anne Marie VanderBroek, afirma que está trabalhando no valor dos itens que foram descartados. Enquanto isso, o advogado do americano, Miles Greengard, alega que David deveria receber o triplo do prejuízo.

Publicidade