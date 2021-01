Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, adiantou reunião para esta quinta-feira (14) Reprodução/Instagram

Por IG Saúde

Publicado 14/01/2021 12:01

O comitê de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS) marcou uma reunião de emergência para esta quinta-feira (14) para discutir o surgimento de novas variantes do coronavírus e para tratar das infecções pela nova cepa ao redor do mundo.



A reunião costuma ocorrer a cada três meses, mas foi antecipada em duas semanas pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Segundo comunicado publicado pela entidade, Adhanom adiantou o encontro “por considerar questões que precisam de discussão urgente”.



As novas variantes da covid-19, com origem na África do Sul e no Reino Unido, se espalharam rapidamente ao redor do mundo. Apesar de não haver evidências de que elas sejam mais agressivas, estudos mostram que são mais contagiosas do que o vírus original.



A preocupação da OMS é com a possibilidade das mutações prejudicarem a eficácia das vacinas usadas no combate à Covid-19.



Desde o início da pandemia, 92.452.684 pessoas já foram diagnosticadas com o vírus no mundo e 1.980.885 morreram em decorrência da doença.