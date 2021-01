A iniciativa tem como objetivo apoiar a ciência e o debate sobre uso medicinal da cannabis AFP

Por iG

Publicado 19/01/2021 16:29

Nova York - Em Washington, nos Estados Unidos, uma ONG decidiu distribuir um saquinho de maconha para cada pessoa que for até os postos de vacinação para receber o imunizante contra a Covid-19.



A campanha da ONG DC Marijuana Justice (DCMJ) recebeu o apelido de "Baseados por Vacinas". Um dos fundadores, Adam Eidinger, disse que a iniciativa é uma forma de apoiar a ciência. "Se você acredita na ciência que apoia a cannabis medicinal, deve acreditar na ciência que apoia a eficácia da vacina", afirmou.

"Estamos procurando maneiras de celebrar com segurança o fim da pandemia e desconhecemos algo que seja capaz de unir as pessoas mais do que a cannabis", disse à Forbes Nikolas Schiller, outro fundador do coletivo.

"A DCMJ acredita que a cannabis deve ser consumida com segurança e responsabilidade, e a pandemia tornou incrivelmente difícil para muitos adultos compartilharem sua cannabis cultivada em casa", acrescentou.

Segundo o portal, essa não é a primeira vez que a DCMJ distribui maconha. Em janeiro de 2017, a ONG ofereceu milhares de cigarros da erva no momento da posse de Donald Trump. A ONG planejava fazer algo parecido para comemorar a posse do democrata Joe Biden. No entanto, com o avanço da pandemia nos EUA, os planos mudaram e eles pretendem fazer uma grande distribuição em julho deste ano.