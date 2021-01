Mira Furlan, de 'Lost', morre aos 65 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 08:34 | Atualizado 22/01/2021 08:41

A atriz croata Mira Furlan morreu, aos 65 anos, após deixar uma mensagem de despedida nas redes sociais. Mira é conhecida por seu papel na série "Lost", em que interpretou a francesa Danielle Rousseau. Ela também atuou na série "Babylon 5", em que deu vida à alienígena Delenn.

A informação da morte veio à tona com as mensagens deixadas por Mira no Twitter e Instagram, sem que fossem reveladas as causas da morte. Em sua mensagem de despedida, a atriz cita uma fala de sua personagem em "Babylon 5", escrita por John Michael Straczynski.

"Eu olho para as estrelas. É uma noite clara e a Via Láctea parece muito próxima. É para lá que vou em breve. ‘Somos todos restos de estrelas’, me lembro da fala da Delenn no roteiro do Joe. Não é uma perspectiva ruim. Eu não tenho medo. Enquanto isso, vou fechar os olhos e sentir a beleza ao meu redor. E vou respirar debaixo do céu cheio de estrelas. Respire. Expire. É isso", escreveu.

John Michael Straczynski lamentou a morte da atriz nas redes sociais. "Uma mulher boa e gentil, uma atriz talentosa, uma amiga de todo elenco e equipe de ‘Babylon 5’. Sabíamos há algum tempo que a saúde da Mira estava fragilizada… Não sei se esse é o momento certo para discutir a aleatoriedade do que aconteceu… E estou abalado o dia inteiro. Acreditávamos que ela melhoraria. Recebemos um email há um tempo e achei que ela estava melhorando", disse no Twitter.

