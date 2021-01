Papa Francisco AFP

Por AFP

Publicado 23/01/2021 19:57 | Atualizado 24/01/2021 12:52

Cidade do Vaticano - Por causa da dor ciática, o Papa Francisco adiou sua tradicional recepção do corpo diplomático internacional, marcada para segunda-feira, e não participará de duas missas, anunciou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, neste sábado (23).

Bruni, no entanto, indicou em um comunicado que o pontífice recitaria a oração do Angelus no domingo, o que será feito por transmissão de televisão de sua biblioteca particular devido à pandemia do coronavírus.

O papa de 84 anos já foi obrigado a cancelar participação em duas celebrações, em 31 de dezembro e 1º de janeiro, devido à mesma ciática, um mal que assombra o pontífice há vários anos.

O papa argentino foi vacinado há dez dias contra a covid-19, sendo considerado de risco: aos 21 anos, em 1957, sofreu uma pleurisia aguda e os cirurgiões tiveram que retirar parte do pulmão direito.