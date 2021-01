Um dia após o procedimento cirúrgico, Jamal Furani reconheceu os familiares e voltou a ler Reprodução

Publicado 24/01/2021 15:40

O israelense de 78 anos Jamal Furani voltou a enxergar, após dez anos de cegueira, graças a um transplante de córnea artificial. Este foi o primeiro procedimento do tipo bem-sucedido no mundo.



O paciente fazia parte de estudos clínicos realizados pela startup israelense CorNet Vision, responsável pela criação da córnea artificial. O material sintético é capaz de se biointegrar ao olho humano, como explica a CNN.



O transplante é considerado um procedimento simples, e a expectativa é de que o paciente volte a enxergar horas após a cirurgia. No caso de Jamal, levou um dia para que ele reconhecesse os familiares e voltasse a ler.

“O procedimento cirúrgico foi direto e o resultado superou todas as nossas expectativas. O momento em que tiramos as bandagens foi emocionante e significativo. Momentos como este são o cumprimento de nossa vocação de médicos. Temos orgulho de estar na vanguarda desse projeto empolgante e significativo que sem dúvida impactará a vida de milhões", disse o médico Irit Bahar, chefe do Departamento de Oftalmologia do Rabin Medical Center Bahar, que realizou o procedimento, ao jornal Israel Hayom.



A startup diz que existem outros pacientes na fila à espera de córneas artificias, e a expectativa é tornar o procedimento viável em todo o mundo. Ainda não há, porém, uma previsão de quando o material poderá ser produzido em larga escala.



"Esperamos que isso permita que milhões de pacientes cegos em todo o mundo, em áreas onde não há prática corneana nem cultura de doação de órgãos, recuperem a visão", disse Gilad Litvin, diretor médico da CorNeat Vision.