Por IG - Último Segundo

Publicado 11/03/2021 12:14 | Atualizado 11/03/2021 12:26

Deputados federais no México aprovaram na última quarta-feira (10) a legalização do uso medicinal e recreativo da maconha. O texto agora segue para análise e votação no Senado.

Foram 316 votos favoráveis, 129 contrários e 23 abstenções totais na Câmara dos Deputados.

A proposta prevê o cultivo caseiro para consumo próprio limitado a até oito plantas, o porte máximo de 28g por pessoa e a produção industrial para venda.

Continua proibido o consumo para menores de 18 anos e em ambientes de área de trabalho.

O texto agora segue para o Senado, que pode ou não aprovar. Depois de tramitar no legislativo, a proposta segue para sanção do presidente Andrés López Obrador.