Daniel Malley, de 78 anos, mantinha os restos mortais de sua esposa que, segundo ele, morreu de causas naturais Reprodução/Evening Express

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:26 | Atualizado 11/03/2021 13:39

As autoridades de Aberdeen, na Escócia, deram falta da idosa Christina Malley quando ela não compareceu à vacinação contra a Covid-19, como era previsto. Mas quando a Polícia foi à sua casa para convocá-la, no fim de fevereiro, teve uma trágica surpresa: encontrou restos do corpo da mulher, já morta, guardados por seu marido. Segundo reportagem do "Evening Express", ele não aceitava a morte da esposa e ainda estava lidando com a perda.

Daniel Malley, de 78 anos, mantinha os restos mortais de sua esposa que, segundo ele, morreu de causas naturais. De acordo com análise preliminar, o corpo de Christina Malley, já morta, permaneceu na casa por, provavelmente, 12 anos. As circunstâncias da morte, porém, ainda não foram confirmadas.

Publicidade

Uma fonte ligada à investigação da Polícia, que segue em andamento, sobre a morte da idosa, contou que, Daniel disse ainda estar lidando com a perda e que se sentia muito solitário. “Ele não podia aceitar que ela tivesse partido, ele não podia deixá-la ir. Ele manteve o corpo em casa porque não queria se separar da esposa em vida ou, infelizmente, na morte”, contou.

Ainda de acordo com essa fonte, Daniel contava a qualquer um que perguntasse sobre sua esposa que ela estava no exterior mas, no entanto, a maioria dos vizinhos nem a conhecia. O homem costumava ser visto em um pub e lojas da região em que morava, mas nunca acompanhado de Christina. O casamento dos dois aconteceu em 1976 e 19 anos depois se mudaram para a casa onde os restos mortais da mulher estavam.