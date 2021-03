Novavax anuncia eficácia de 96,4% de vacina em casos severos e moderados de covid Imagem Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/03/2021 20:52 | Atualizado 11/03/2021 20:54

Londres - A farmacêutica Novavax anunciou que sua vacina contra a covid-19 atingiu eficácia de 96,4% para casos severos e moderados da doença, em teste de fase final realizado no Reino Unido.



O estudo contou com mais de 15 mil voluntários com idades entre 18 e 84 anos, sendo que 27% tinham mais de 65 anos, de acordo com a empresa. Contra casos da variante britânica do coronavírus, a eficácia foi de 86,3%, informou a Novavax. Dos vacinados no teste, 106 contraíram o vírus, sendo 10 do grupo que tomaram o imunizante.



"Estamos muito encorajados com os dados que mostram que a vacina não apenas forneceu proteção completa contra os casos mais graves da doença, mas também reduziu drasticamente as doenças leves e moderadas em ambos os ensaios. É importante ressaltar que ambos os estudos confirmaram a eficácia contra as cepas variantes", disse o presidente e diretor executivo da Novavax, Stanley Erck, em comunicado divulgado no site da farmacêutica americana.