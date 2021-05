Novavax anunciou que obteve resultados positivos de estudos pré-clínicos de uma vacina que combina suas injeções contra a gripe e a covid-19 AFP

Washington - A empresa americana de biotecnologia Novavax anunciou, nesta segunda-feira (10), que obteve resultados positivos de estudos pré-clínicos de uma vacina que combina suas injeções contra a gripe e a covid-19.

Novavax disse que um estudo, que agora será submetido à revisão por pares, mostrou que a injeção produziu fortes níveis de anticorpos contra ambas as doenças em furões e em hamsters.

"Apesar das baixas taxas durante a pandemia da covid-19, a gripe continua a ser um risco significativo para a saúde pública mundial, e a necessidade de vacinas versáteis e mais eficientes é tão importante como sempre, inclusive contra a gripe", disse o presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, Gregory Glenn.

A nova vacina combina as doses de NanoFlu e a NVX-CoV2373, que se encontram, em separado, em testes finais em humanos. Nenhuma delas foi aprovada ainda.

Os hamsters que foram vacinados e depois deliberadamente infectados com o coronavírus mantiveram seu peso corporal em comparação com aqueles que receberam um placebo.

Amostras de pulmão retiradas dos animais imunizados depois de serem sacrificados revelaram que eles estavam livres de covid-19.

A NVX-CoV2373, a candidata à vacina contra covid-19 da empresa, demonstrou 100% de proteção contra doenças graves em um ensaio clínico de fase 3 realizado no Reino Unido, com eficácia de 89,7% contra qualquer forma da doença.

Esta dose usa uma parte do vírus SARS-CoV-2 chamada proteína "spike", que a empresa produz em massa dentro das células de insetos. Embala essa ponta dentro das nanopartículas e as envia para o sistema imunológico, que treina o corpo do receptor, caso encontre o vírus real.