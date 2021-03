A vacina da "J&J" usa um vetor viral enfraquecido para criar imunidade AFP

Por AFP

Publicado 15/03/2021 12:13

Berlim - O governo alemão aplaudiu a assinatura de um acordo entre o grupo americano Johnson & Johnson e o laboratório IDT Biologika para produzir doses de vacinas anticovid na Alemanha, em um contexto de atrasos na entrega de doses na UE.



O acordo facilitará que Johnson & Johnson utilize "durante três meses" as instalações da IDT Biologika na Alemanha para a embalagem da vacina, o que "aumentará a confiabilidade das entregas" do imunizante na UE, considerou o ministro alemão de Economia, Peter Altmaier.



Berlim questionou o circuito de produção da Johnson & Jonhson: as vacinas fabricadas na Europa são enviadas aos Estados Unidos para serem embaladas. Depois disso, o produto finalizado passa a estar sob a legislação americana, que restringe as exportações de vacinas.



Realizando esse processo final em uma fábrica da Alemanha, será possível "aumentar a possibilidade de distribuir essa vacina por todo o mundo", afirmou a Johnson & Johnson em um comunicado transmitido à AFP.



Espera-se que a aprovação da UE do imunizante da Johnson & Johnson acelere a campanha de vacinação no bloco comunitário.



No entanto, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, alertou na sexta-feira que as primeiras doses seriam entregues "muito em breve" a partir de meados de abril.



A UE encomendou 200 milhões de doses da vacina americana e pode pedir outros 200 milhões.



Este imunizante é o primeiro contra a covid-19 que precisa de apenas uma injeção em vez de duas, e pode ser armazenado na temperatura de um frigorífico.



Desse modo, a IDT Biologika se torna o "décimo produtor" associado à Johnson & Johnson. O laboratório alemão também assinou um contrato com a AstraZeneca em fevereiro para produzir sua vacina na Europa.