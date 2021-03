Carregador de iPhone pega fogo Reprodução/Amie Hall

Um carregador de iPhone explodiu no Reino Unido e causou queimaduras no rosto de uma jovem de 17 anos. O caso aconteceu na cidade de Birmingham na última quinta-feira (18), e foi noticiado pelo jornal local BirminghamLive nesta semana.

Amie Hall, que sofreu as queimaduras, conta que colocou seu iPhone para carregar e foi dormir. Quando estava quase adormecendo, percebeu que o celular estava em chamas. O fogo se espalhou pelo cobertor, alcançando o lado direito do rosto da jovem. Ela conta ao BirminghamLive que sua mãe conseguiu conter o fogo sem precisar contatar os bombeiros.

De acordo com Amie, o iPhone estava conectado em um cabo original, mas a fonte de energia não era da Apple . Ainda não se sabe a origem do problema que pode ser, inclusive, da própria tomada. A Apple se manifestou sobre o incidente, dizendo que entrou em contato com a usuária para investigar o que causou as chamas.

Em sua conta no Facebook , a jovem compartilhou imagens dos ferimentos e alertou os amigos. Ela teme que, se tivesse realmente dormido, o estrago poderia ser bem pior.