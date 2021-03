Agência reguladora aprova novas fábricas de vacinas de AstraZeneca, Pfizer e Moderna AFP

Publicado 26/03/2021 16:34

A agência reguladora de medicamentos europeia (EMA, na sigla em inglês) anunciou a aprovação de novas fábricas para as vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, Pfizer/BioNtech e Moderna. Segundo comunicado, as novas indústrias aumentarão a ofertas e a produção de imunizantes no bloco.

De acordo com o documento, a EMA segue em "contínuo diálogo" com empresas para a aprovação de novos locais de fabricação, provendo recomendações sobre os procedimentos adequados.

A mais nova fábrica para a vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford será na Holanda. Já a indústria para o imunizante da Pfizer/BioNtech ficará na Alemanha, e a vacina também teve uma redução nas recomendações para a temperatura de armazenamento, o que a EMA espera "facilitar" a logística.

No caso da Moderna, a fábrica se localiza na Suíça, mas a agência espera aumentar a oferta desta empresa ao bloco, mesmo que o país não seja integrante da União Europeia.