Por AFP

Publicado 26/03/2021 17:14 | Atualizado 26/03/2021 17:15

Atenas - A Grécia anunciou nesta sexta-feira (26) que o confinamento para conter a propagação do coronavírus se estenderia novamente até 5 de abril e que o ministério da Saúde estudará na semana que vem a possibilidade de reabrir o comércio e as escolas.

A Grécia, que está confinada desde 7 de novembro de 2020, registrou nesta sexta 1.496 novos casos de coronavírus e 53 mortes a mais, segundo o ministério da Saúde, o que eleva o número total de vítimas fatais a quase 7.700 em um país de 11 milhões de habitantes.

Os cidadãos só podem se deslocar para fins específicos com permissões dentro de um perímetro ou arredor de suas casas e apenas os comércios essenciais estão abertos.

Na segunda-feira passada, no entanto, reabriram barbeiros, salões de beleza e sítios arqueológicos.

Vana Papaevgelou, catedrática de pediatria e membro do comitê científico que orienta as medidas do governo grego, declarou em uma coletiva de imprensa que "nos últimos sete dias, a situação está se estabilizando" e que o número de pessoas que saem curadas dos hospitais está aumentando.

Portanto, o governo deve considerar na próxima semana a reabertura de comércios e escolas, disse o vice-ministro de Proteção Civil, Nikos Hardalias, na mesma coletiva de imprensa.

Até agora foram vacinadas mais de 1.530.000 pessoas no país, segundo o ministério da Saúde, a maioria pessoal sanitário, maiores de 65 anos ou portadores de doenças graves.