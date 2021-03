Por IG - Último Segundo

Após passar por um período de lockdown e vacinação em massa, a cidade de Londres não contabilizou nenhuma morte em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. As informações são do jornal The Independent e referem-se ao último domingo (28).

O Reino Unido decretou lockdown restrito em dezembro de 2020 devido a crescente no número de casos. Em janeiro, a região viveu seu recorde de óbitos com 1.325 pessoas que perderam suas vidas. No momento, o país ocupava a 5ª posição no ranking mundial de mortes por covid-19.

A queda no número de casos, e por consequência de mortes, deve-se também a campanha de vacinação em massa promovida pelo governo. Até o último domingo (28), mais de 30 milhões de pessoas foram imunizadas com, ao menos, a primeira dose da vacina. O número representa 60% dos adultos totais.

A flexibilização ocorre de maneira gradual no Reino Unido. E mesmo após os avanços, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, pediu prudência a população para "proteger os progressos alcançados com a vacina".