Por Karen Rodrigues*

Publicado 06/05/2021 16:10 | Atualizado 06/05/2021 16:55

Rio - O jovem João Victor Fernandes Abal, 24 anos, ficou desaparecido por mais de 24h na cidade de Londres, capital da Inglaterra, e foi encontrado por um amigo, na tarde desta quinta-feira (6), no Hospital St. Thomas. João desapareceu de terça para quarta-feira após um desentendimento com o amigo brasileiro, com quem mora junto. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

João Victor é morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, e estava morando em Londres desde novembro do ano passado. Segundo o amigo da família e padrinho de João, André Luiz, o jovem tem cidadania espanhola, o que permite a ele ter fácil acesso à Europa, e foi tentar buscar uma vida melhor na Inglaterra.



"Ele tem dupla cidadania e foi estudar na Espanha por um tempo. Depois foi rodar o mundo e voltou para o Brasil. Uma temporada antes da pandemia ele estava morando em Londres para tentar a vida, se arriscar. Veio a pandemia e conseguiu voltar para o Brasil. No dia 28 de novembro, no dia do aniversário dele, ele voltou para Londres para trabalhar no Uber Eats. Ele ligava falando que estava em um bairro legal, que estava tudo bem. Ontem a mãe dele me ligou dizendo que um amigo ligou e falou que o filho dela estava perdido", contou André.



A mãe de João, Joelma Abal, sem notícias do filho, ficou muito abalada e estava medicada com calmantes. O pai do jovem, Leandro Abal, no momento, desembarcou em Londres para encontrá-lo, mas está tentando entrar no país sem precisar passar pela quarentena obrigatória para passageiros vindos do Brasil. O padrinho André Luiz disse que foram momentos de tensão até encontrar João Victor.



"O clima total de tensão, porque a gente não sabe o real motivo. Ele não tem familiar nenhum lá, todos os familiares são da Espanha, a namorada é da Itália. A mãe dele me falou que fala com ele todos os dias, eles devem ter se falado até segunda, bem recente. Depois que sumiu, sumiu mesmo, ela não teve mais contato com ele".

Segundo o padrinho do jovem, a Embaixada de Londres no Brasil e a Polícia de Londres foram notificadas sobre o caso e foi aberto um boletim de ocorrência do desaparecimento dele.

A primeira pista que chegou para a família que teriam encontrado o João Victor foi de um brasileiro que mandou mensagem pelo Facebook informando que teria um rapaz ruivo e com jaqueta jeans internado na área de emergência do Hospital St. Thomas, gritando nomes de jogadores de futebol, e que teria dado entrada na quarta-feira.

O amigo que mora com ele em Londres foi até a unidade de saúde e confirmou que o jovem está internado, mas devido à pandemia da covid-19, não pode visitá-lo. No momento, familiares estão tentando contato com João Victor para saber se ele está bem.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes