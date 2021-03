Nova espécie de dinossauro é descoberta na Argentina Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 15:40 | Atualizado 31/03/2021 15:42

Buenos Aires - Uma nova espécie de dinossauro foi descoberta por cientistas na Argentina. Batizada de Llukalkan (aquele que mete medo), pesquisadores apontam que a ossada deve ter cerca de 80 milhões de anos. A pesquisa foi divulgada na publicação científica Journal of Vertebrate Paleontology.

De acordo com os pesquisadores, o fóssil é de uma das dez espécies de abelissauro que habitavam os continentes do sul e o animal estaria "entre os principais predadores" da Patagônia durante o período do Cretáceo Superior.

Publicidade

O material foi encontrado a apenas 700 metros da formação geológica de Bajo de la Carpa, perto do famoso depósito de fósseis de La Invernada, na Argentina.