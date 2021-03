Comércio internacional deve crescer 8% em 2021 e 4% em 2022, prevê OMC Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/03/2021 15:44

A Organização Mundial do Comércio (OMC) projeta que o volume comércio internacional terá expansão de 8% em 2021, após tombo de 5,3% em 2020. Para 2022, a previsão é de crescimento de 4%, ainda abaixo dos níveis pré-pandemia.

A instituição estima ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) global avançará 5,1% este ano e 3,8% no próximo.

Segundo a Organização, as perspectivas de curto prazo são relativamente positivas, mas o cenário será marcada por disparidades, em meio à desigualdade no ritmo de vacinação contra o coronavírus entre países desenvolvidos e pobres.

"A forte recuperação do comércio global desde meados do ano passado ajudou a suavizar o golpe da pandemia para pessoas, empresas e economias", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. "Manter os mercados internacionais abertos será essencial para as economias se recuperarem desta crise e uma distribuição rápida, global e equitativa de vacinas é um pré-requisito para a recuperação forte e sustentada de que todos precisamos", acrescentou.