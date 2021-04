Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS AFP

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, instou países com doses excedentes de vacinas contra a covid-19 a compartilharem os imunizantes com nações emergentes ou de baixa renda, que em parte ainda não tiveram qualquer acesso aos produtos. "Ainda há sérios desafios à distribuição equitativa de vacinas. Apesar de terem ouvido meu pedido, governos ainda precisam responder com ações ao meu pedido", disse Tedros, se referindo a declarações que deu na semana passada.

De acordo com o diretor-geral da OMS, a iniciativa Covax já distribuiu cerca de 35 milhões de doses de vacinas a dezenas de países.

Mas para que todas as pessoas que fazem parte dos grupos de maior risco da doença sejam vacinadas e a pandemia seja superada em nível global, é necessário "derrotar o nacionalismo de vacinas", segundo classificou Tedros.