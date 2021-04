Homem tem carro invadido por 15 mil abelhas em supermercado Reprodução

Em Las Cruces, no Novo México (EUA), o carro de um homem foi invadido por um enxame enquanto ele estava no supermercado. O norte-americano deixou o carro no estacionamento com uma das janelas abertas e só percebeu a presença das abelhas após entrar no carro e dirigir por alguns metros com elas dentro do veículo. As informações são do jornal The New York Times.

O Corpo de Bombeiros informou que havia cerca de 15 mil abelhas no carro do homem, que só notou que algo estava errado quando começou a dirigir o automóvel. "Então ele se virou, olhou e foi como: 'Caramba' […]. Ele então ligou para o 911 [número de emergência nos EUA] porque não sabia o que fazer", contou Jesse Johnson, que realizou a retirada das abelhas.

"Farei de tudo para evitar que as pessoas matem as abelhas", disse Johnson, membro do Corpo de Bombeiros de Las Cruces há dez anos e que tem como hobby a apicultura. Segundo a publicação, ele vestiu uma jaqueta e véus de apicultor e transferiu o enxame para uma nova caixa de colmeia, tratada com óleo de capim-limão para imitar o cheiro de uma abelha-rainha.

"Felizmente, quando as abelhas estão enxameando, elas são muito dóceis. Elas não têm uma casa para [as] proteger no momento. É muito mais intimidante do que perigoso", explicou Johnson.

Além do susto, um segurança do mercado e pelo menos um colega de Johnson foram picados durante a remoção dos animais.