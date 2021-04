Paul Ritter morre aos 54 anos vítima de um tumor no cérebro Reprodução

Rio - O ator Paul Ritter, de 54 anos, conhecido por participar da série "Chernobyl" e de "007 - Quantum of Solace", morreu na segunda-feira. O ator britânico tinha um tumor no cérebro e morreu em casa com a família. Segundo o jornal "The Guardian", o ator passou seus últimos momentos ao lado da mulher, Polly, e dos filhos, Frank e Noah.

"Paul era um ator excepcionalmente talentoso, que interpretou uma enorme variedade de papéis no palco e na tela, com extraordinária habilidade. Ele era ferozmente inteligente, gentil e muito engraçado. Vamos sentir sua falta enormemente", disse a nota enviada pelo agente de Ritter.

A carrreira do ator foi marcada por trabalhos de sucesso. Ele interpretou o engenheiro Anatoly Dyatlov, em "Chenobyl". Ele também apareceu no filme "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", em que viveu o bruxo Eldred Worple, que surge na festa de gala oferecida pelo professor Slughorn.

Paul Ritter também atuou em "O Libertino", "Hannibal: A Origem do Mal", "Wolf Hall", "Inferno" e "Belgravia".