UE negociará compra de 1,8 bi de vacinas anticovid contra futuras cepas AFP

Por AFP

Publicado 09/04/2021 13:20 | Atualizado 09/04/2021 13:34

Bruxelas - A União Europeia (UE) está se preparando para iniciar negociações para a compra de 1,8 bilhão de doses de vacinas de segunda geração contra a covid-19 para poder enfrentar futuras variantes do coronavírus - disse uma fonte da Comissão Europeia à AFP.

As doses adicionais, que, segundo a Comissão, seriam de "um único fornecedor", seriam entregues a partir de 2021 e nos dois anos seguintes, somando-se às 2,6 bilhões de doses já garantidas para este ano e o próximo.

Publicidade

Trata-se do plano de preparação da Comissão Europeia para administrar "as próximas etapas" da pandemia, disse a fonte, familiarizada com a abordagem da chefe da Comissão, Ursula von der Leyen.

A fonte não mencionou a qual "único fornecedor" se referia, embora não tenha feito objeções ao ser questionada se se tratava do imunizante da BioNTech/Pfizer. Este laboratório já concordou em antecipar as entregas para a UE de sua vacina de primeira geração.

Publicidade

"Queremos um grande volume" de doses e "queremos um contrato firme de 900 milhões de doses e opção de mais 900 milhões", acrescentou.

Com essas doses de segunda geração, a UE enfrentaria preocupações crescentes em todo mundo de que as vacinas atuais podem ver seus efeitos atenuados por algumas variantes. Este já parece ser o caso das cepas detectadas pela primeira vez na África do Sul e no Brasil.

Publicidade

A vacina da próxima geração que a Comissão pretende comprar "tem de cobrir todas as variantes que possam surgir" e "com uma produção dentro da Europa e uma prioridade para a Europa", explicou a fonte.