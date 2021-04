Polícia de Dubai prendeu um grupo de 40 mulheres que haviam sido filmadas nuas na varanda de um prédio Reprodução

Dubai - Uma das modelos que foram presas em Dubai por atentado ao pudor - ao participar de um ensaio fotográfico sem roupas na varanda de um apartamento - revelou que foi obrigada a realizar as fotos pelo magnata ucraniano Vitaly Grechin.



Irina Sotulenko possui 23 anos e enviou áudios e vídeos para o namorado antes de ir para a cadeia. Nas conversas, a modelo disse que Vitaly ameaçou "não pagar ela e as demais contratadas" se o grupo não participasse do ato.

"Eu falei para eles: 'gente, estamos no país árabe, não vamos nos exibir'. Mas fomos forçadas a ir para a varanda, tiramos fotos e Deus sabe o que virá a seguir", disse a moça em uma das mensagens.

O advogado de Irina argumentaram que havia muita preocupação com o risco de deportação para a Ucrânia. No final da sessão de fotos, a modelo tentou embarcar para casa, mas acabou presa no aeroporto.