Paris - Nesta quinta-feira (15), durante uma audiência do Parlamento Europeu, o presidente Jair Bolsonaro foi criticado e apontado como responsável pela crise sanitária vivida no Brasil. Em sessão, deputados avaliam momento do país e enviaram questões para o embaixador do Brasil na União Europeia, Marcos Galvão. Porém, ressaltaram que a crise política acontece devido às escolhas do governo Bolsonaro. As informações foram apuradas pelo blog do Jamil Chade, do Uol.



Na Europa, o Brasil é visto como uma ameaça sanitária global. Enquanto em terras brasileiras, uma CPI da Covid está sendo desenvolvida para apurar as medidas do governo para enfrentar a proliferação do vírus. Encontro serve para acompanhar a repercussão da crise nacional e também questões internacionais.

A alemã Anna Cavazzini, eurodeputada do Partido Verde e vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu para assuntos relacionados ao Brasil, foi uma das maiores críticas durante reunião. "O que ocorre no Brasil é uma tragédia. Mas poderia ter sido evitada e baseada em decisões políticas equivocadas", declarou.

