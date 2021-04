No último sábado (20), o recorde de enterros desde o início da pandemia já tinha sido alcançado, com 372 enterros Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia*

Publicado 17/04/2021 13:18

O mundo ultrapassou, neste sábado, a marca de 3 milhões de mortes causadas pela covid-19. Embora os Estados Unidos liderem o ranking de óbitos e casos, países como Brasil e Índia, com recordes diários, estão entre os que mais impulsionam o número de vítimas da infecção em velocidade maior.



Foram 263 dias para atingir o primeiro milhão de vítimas da doença, 108 dias para chegar aos 2 milhões de óbitos e apenas 93 dias para registrar mais um milhão de vítimas.

- 09/01/20: 1ª morte

- 28/09/20: 1 milhão de mortes (263 dias desde a 1ª morte)

- 14/01/21: 2 milhões (108 dias desde o 1º milhão de mortes)

- 17/04/21: 3 milhões: (93 dias desde os 2 milhões)

Publicidade

Em média, foram registrados 12 mil mortos por dia em todo o planeta na última semana. Além disso, cerca de 140 milhões de casos foram contabilizados no mundo desde o início da crise sanitária, sendo cerca de 730 mil por dia.



Apesar de ser só 5,5% da população mundial, a América do Sul concentra cerca de um terço das novas vítimas do novo coronavírus atualmente.



Com 368.749 óbitos, o Brasil é o segundo país que mais tem novas vítimas do novo coronavírus e é responsável por cerca de um quarto das novas mortes no planeta.



Com informações do IG