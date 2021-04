Israel assinou um contrato com a gigante farmacêutica americana Pfizer AFP

Por AFP

Publicado 19/04/2021 14:31 | Atualizado 19/04/2021 14:50

Jerusalém - Israel assinou nesta segunda-feira (19) um contrato com a gigante farmacêutica americana Pfizer que lhe permite obter novamente milhões de doses de sua vacina contra a covid-19, de acordo com um comunicado conjunto do escritório do primeiro-ministro e do ministério da Saúde.

Quase cinco milhões de israelenses, ou seja, mais da metade de sua população, já recebeu duas doses da vacina Pfizer-BioNTech, segundo as estatísticas publicadas nesta segunda pelo ministério da Saúde.

"Assinamos um acordo com a Pfizer para comprar milhões de doses de sua vacina, que nos permitirão continuar combatendo o coronavírus até o final de 2022", diz o texto enviado à imprensa.

País com 9,2 milhões de habitantes, que possui a campanha de vacinação mais intensa do mundo desde o final de dezembro, Israel conseguiu sair gradualmente do seu terceiro confinamento no início de fevereiro.

No domingo, levantou a medida que obrigava o uso de máscara em lugares públicos.

Em troca de um acesso rápido a milhões de doses da vacina da Pfizer, Israel - que digitalizou os dados sanitários de toda a sua população - fornece ao laboratório informações sobre os efeitos da vacinação.

"Se não enfrentarmos uma surpresa com as variantes (da covid) que a vacina não combater, estamos em condições de vacinar toda a população, tanto adultos quanto crianças", afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no comunicado oficial.

Israel, que registra 837.199 infectados e 6.340 mortes, viu uma diminuição da epidemia há várias semanas, com menos de 200 novos casos diários, contra mais de 10.000 no momento mais difícil da crise de saúde.