George Floyd foi assassinado em Minneapolis no dia 25 de maio de 2020 Angela Weiss/AFP

Por AFP

Publicado 20/04/2021 19:01 | Atualizado 20/04/2021 19:26

O ex-policial Derek Chauvin foi considerado culpado nesta terça-feira (20) das três acusações de assassinato e homicídio culposo às quais respondia pela morte do afro-americano George Floyd, um caso que expôs as profundas divisões raciais nos Estados Unidos.

O advogado Ben Crump comemorou a condenação do ex-policial branco pelo "assassinato" do afro-americano George Floyd como "um ponto de inflexão na História dos Estados Unidos".



"A justiça obtida com dor finalmente chegou para a família de George Floyd", Crump tuitou quando Derek Chauvin foi declarado culpado de todas as três acusações de assassinato e homicídio culposo, em decisão unânime de um júri de Minneapolis.



"Este veredicto é um ponto de inflexão na História e envia uma mensagem clara sobre a necessidade de responsabilização por parte das forças de ordem. Justiça para os Estados Unidos negro é justiça para todo os Estados Unidos!", disse ele.

A namorada namorada de Floyd, Courtney Ross, destacou que a condenação de Chauvin pode significar uma importante mudança em como são tratados os casos de racismo nos EUA 'Talvez a gente esteja no epicentro da mudança", disse Ross a jornalistas na praça.'



Chauvin, que foi policial em Minneapolis, norte dos Estados Unidos, foi considerado culpado por unanimidade por um júri composto por sete mulheres e cinco homens, que deliberou a portas fechadas durante menos de dois dias ao final de um julgamento de três semanas.



O ex-policial, de 45 anos, poderá passar décadas atrás das grades após o assassinato de Floyd em 25 de maio de 2020, que desatou protestos contra a injustiça racial e a violência policial em todo o mundo.

O veredito também afetará os três ex-colegas de Derek Chauvin - Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao - que serão julgados em agosto por "cumplicidade em assassinato".