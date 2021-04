Por O Dia

Roma - Na Itália, um hospital descobriu que um de seus funcionários faltava ao trabalho há 15 anos, mas recebia o salário integral. Segundo a imprensa local, o homem parou de comparecer ao expediente no hospital Pugliese-Ciaccio, na cidade de Catanzaro, no Sul do país, em 2005, pouco tempo depois de ser admitido em uma vaga pública. As informações foram apuradas pela BBC News.



De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, o funcionário, agora, está sendo investigado sob suspeita de fraude, extorsão e abuso de poder. Ao todo, ele teria recebido € 538.000 - cerca de R$ 3,6 milhões em valores atuais. Entretanto, não há informações sobre o seu depoimento à polícia.



Também estão sendo investigados seis gerentes da unidade de saúde. A polícia local realizou uma ação que mira em casos de ausência do empregado em seu ambiente de trabalho. A operação também apurou suspeitas de fraudes no setor público italiano.

Ainda conforme a corporação, o homem apontado como "funcionário fantasma" ameaçou um chefe para impedi-lo de preencher um relatório disciplinar desfavorável. Após a aposentadoria desse gestor, segundo a polícia, o "sumiço" do profissional não teria sido identificado pelo sucessor e pelo departamento de Recursos Humanos (RH).