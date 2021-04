Covid-19: EUA se aproximam de ter mais vacinas do que pessoas que desejam a imunização Reprodução

Nova York - O próximo mês de maio pode marcar um momento importante em relação à pandemia do coronavírus nos EUA. Isso porque, o país provavelmente terá mais doses das vacinas do que pessoas que desejam recebê-las.



"Todos os dias o Facebook faz uma pesquisa sobre vacinação. Nós olhamos esses dados diariamente e percebemos que a confiança na vacina nos EUA tem diminuído de forma lenta, mas contínua desde fevereiro", disse o Dr. Chris Murray, presidente do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) da Universidade de Washington.

Atualmente, pouco mais de 50% dos adultos elegíveis receberam pelo menos uma dose da vacina. De acordo com pesquisa recente, cerca de 61% dos adultos elegíveis foram vacinados ou estão definitivamente interessados ​​em ser vacinados. Mas ainda existe um contingente de norte-americanos (10% a 15%), que dizem abertamente que nunca receberão uma vacina por vontade própria. É aí que está o problema, já que que as autoridades de saúde estimam que 70% a 85% do país precisa estar imune ao vírus para impedir a disseminação.

“Dada a importância da vacinação para a estratégia dos EUA em controlar o aumento potencial de B.1.1.7, a falta de confiança na vacina nos últimos dois ou mais meses é, sim, motivo de preocupação”, afirmou o IHME.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Defesa para Assuntos de Saúde, Terry Adirim, também mostrou preocupação. "Ouvimos frequentemente que pessoas mais jovens sentem que não estão tão vulneráveis à Covid-19 e que talvez o risco de ser vacinado seja maior que contrair a doença, o que sabemos que não é verdade", disse.

Em sua última projeção, o IHME revela que cerca de 602.723 americanos morrerão por causa do coronavírus até 1º de agosto, número abaixo da estimativa da semana passada, que marcava pelo menos 618 mil mortes.