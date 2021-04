Ruben Dario não percebeu que ainda estava sendo filmado e levantou a blusa de sua esposa Reprodução

Na Colômbia, em Palmira, um professor de uma escola católica esqueceu de sair de uma aula online com seus alunos adolescentes e acabou acariciando os seios de sua esposa. A Situação de Ruben Dario Parras acabou viralizando na internet. As informações foram apuradas pelo Extra.

Ruben Dario não percebeu que ainda estava sendo filmado e levantou a blusa de sua esposa. O professor de física da escola Educación Educativa San Vicente de Paul, então, aparece de frente as câmeras beijando o seio dela enquanto momento era transmitido para os alunos.

Em seguida, ele foi forçado a pedir desculpas após ter compartilhado um conteúdo inapropriado com a sua turma de alunos, de 16 e 17 anos, de acordo com o "Daily Mail”. Uma das alunas da escola católica, pode ser ouvida rindo enquanto cena íntima era transmitida. Vídeo foi parar nas redes sociais.

"Claro que foi um erro meu, pois não percebi que a câmera ainda estava ligada no fim da aula. Em nenhum momento eu fiz isso deliberadamente. Foi acidental. Eu quero me desculpar pela ofensa", declarou o professor no pedido de desculpa.

Patricia Duran Cespedes, diretora da unidade de ensino, deu início a uma investigação sobre o caso.