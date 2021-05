As chamas iniciaram por volta da meia-noite AFP

01/05/2021

Na Índia, cerca de 18 pessoas morreram devido um incêndio, na sexta-feira a noite, em um hospital na cidade de Bharuch, local onde pacientes infectados pelo coronavírus são direcionados. Duas vítimas eram profissionais da saúde.

As chamas iniciaram por volta da meia-noite. Segundo informações do superintendente da polícia local, R.V. Chudasama, do total de 18 vítimas, 12 morreram devido ao fogo e a fumaça.

"As investigações iniciais mostram que o fogo foi causado por um curto-circuito", declarou Chudasama.

Com a divulgação das imagens de redes de TV local, é possível perceber que a ala do hospital foi completamente depredada.

"Houve muito caso por causa da escala do fogo. A equipe hospitalar tirou meus familiares da ala e nós os levamos de carro a um outro hospital", ressaltou Parth Gandhi, que tem dois parentes com covid-19 que escaparam do incêndio.

Em sua rede social, o primeiro-ministro Narendra Modi, disse sentir a dor da perda das vidas devido ao incêndio. O sistema de saúde indiano tem sofrido dificuldades para combater o avanço da covid-19, que matou cerca de 210 mil pessoas e infectou outras 19 milhões.

Em 23 de abril, 12 pessoas morreram em outro hospital onde pacientes do novo coronavírus estavam em tratamento, no subúrbio da cidade de Mumbai.