Angela Merkel, chanceler da Alemanha AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/05/2021 09:36

A chanceler da Alemanha Angela Merkel anunciou a criação de um centro de inteligência para o combate a pandemias e epidemias futuras no país, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), durante coletiva de imprensa do órgão multilateral nesta quarta-feira, dia 5.

De acordo com Merkel, a crise do coronavírus ensinou ao mundo que uma pandemia só pode ser combatida por meio de trabalho conjunto entre países e entidades globais, com o auxílio de dados que guiam as políticas sanitárias. Merkel disse esperar que o centro de inteligência, que ficará na capital alemã, Berlim, permitirá que "parceiros de todo o mundo" colaborem na criação de ferramentas para que os países se preparem para emergências futuras.

Também presente na coletiva, o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou que o "momento de atuar contra as próximas pandemias é agora".