Píton Terra Natura Murcia/ Wikimedia Commons

Por iG Último Segundo

Publicado 11/05/2021 15:06

Na semana passada, uma família de Queensland, na Austrália , chamou um profissional de captura de cobras e répteis para pegar uma píton-carpete que estava em cima de uma televisão, dentro de casa . A família pediu ajuda assim que identificou o animal. O vídeo da captura circula na internet e vem fazendo sucesso nas redes sociais.



De barriga cheia, a cobra estava saudável, mas também nervosa e, por isso, quase deu um bote no peito do seu capturador. Apesar de não ser venenosa, uma mordida de uma cobra píton pode ser muito dolorosa e exige a proteção vacinal contra tétano. Veja o vídeo:



Publicidade

A píton-carpete (Morelia spilota) é uma cobra geralmente encontrada nas florestas do norte, leste e sul da Austrália, mas também pode aparecer nas áreas suburbanas. Recentemente, a McKenzie encontrou um dos maiores exemplares da espécie, com três metros de comprimento, escondida embaixo de uma lata de lixo. Ativa de dia e à noite, ela pode ser encontrada no solo, nas árvores e até nos sótãos de algumas casas.