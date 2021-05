Caroline Crouch, 20, foi torturada e estrangulada por bandidos Reprodução/Instagram

Por iG Último Segundo

Publicado 14/05/2021 14:01

O governo da Grécia está oferecendo uma recompensa de 300 mil euros, aproximadamente R$ 1,9 milhão, para der informações que leve à prisão dos responsáveis pelo assassinato de uma jovem inglesa de 20 anos que morava em Athenas, capital do país.

Caroline Crouch, 20, foi morta por estrangulamento causado por ladrões armados que invadiram a casa dela e amarraram seu marido, na madrugada da última terça-feira (11), como conta o jornal The Guardian. A filha do casal, uma bebê de 11 meses, estava na casa no momento do crime, mas não foi agredida. O cachorro foi encontrado morto e pendurado em um corrimão da casa.

O ministro de proteção aos cidadãos da Grécia, Michalis Chrisochoidis, disse que a população está abalada com um crime de tamanha violência. "Estamos todos abalados e, pessoalmente, eu estou abalado. Raramente encontramos tamanha brutalidade na Grécia, tanto na sociedade grega quanto no crime", afirmou.

Segundo o The Guardian, a polícia acredita que Caroline foi torturada por até uma hora enquanto os assassinos questionavam sobre a localização do dinheiro e das joias da família. Os objetos de valor foram roubados, além de 15 mil euros, aproximadamente R$ 96 mil reais.

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da casa. Para eles, há a possibilidade dos suspeitos estarem seguindo e observando o casal por vários dias, planejando o crime. Mas como as informações ainda são insuficientes para encontrar os suspeitos, a o governo Grego anunciou uma recompensa de 300 mil euros para quem denunciar os bandidos, com informações que leve a polícia a captura-los. A quantia em dinheiro só será paga após o julgamento dos suspeitos, quando houver certeza de quem são os responsáveis pelo crime.

De acordo com a emissora ERT, há apenas quatro registros de recompensas em dinheiro na Grécia para crimes. As anteriores eram relacionadas a atentados terroristas ou crimes hediondos.