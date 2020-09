Disque Denúncia oferece recompensa por informações sobre morte de PM da UPP Lins

Rio - Oinformou que está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações que levem à prisão dos envolvidos na morte do soldado da PM, de 29 anos. O agente era lotado na foi assassinado a tiros, na noite de quarta-feira , quando estava em um estabelecimento nas proximidades do, em

De acordo com testemunhas, o soldado, que estava de folga, foi alvo de tiros disparados por criminosos que estavam em um veículo não identificado na Rua Pequiri. Ele chegou a reagir, mas foi atingido por quatro tiros: em uma das penas, no peito, em um dos braços e nas nádegas.

O PM chegou a ser levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram do local logo depois do crime. A Polícia Militar fez buscas por eles, mas não os encontrou.

A investigação do caso está sendo feita pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os policias civis fizeram perícia no local dos tiros e buscam informações e câmeras de segurança para ajudar na identificação dos envolvidos.

Recompensa é de R$ 5 mil - Divulgação / Disque Denúncia

O soldado Hugo Augusto estava na PM desde dezembro de 2015 e deixa duas filhas. Seu corpo será sepultado na manhã desta sexta-feira no cemitério, na. Com a morte dele, chega a 33 o número de policiais militares assassinados no estado neste ano.