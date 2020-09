Rio - Dois PMs foram baleados, na noite desta quinta-feira, na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Os agentes foram atacados quando tentavam abordar um caminhão na via expressa.

De acordo com a Polícia Militar, houve confronto, quando os PMs, do 22º BPM (Complexo da Maré), foram atingidos. Eles foram socorridos no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). O estado de saúde deles é estável.

O caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso).