'Estamos virando a esquina', diz coordenador de Biden sobre pandemia nos EUA AFP

Por AFP

Publicado 15/05/2021 17:28

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou neste sábado, 15, por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem expressou sua "grave preocupação" com a violência em Israel e Gaza, assim como com a segurança dos jornalistas, anunciou a Casa Branca.

Na conversa, que ocorreu após seis dias de violência que deixou dezenas de mortos e feridos, Biden expressou seu "forte apoio" ao direito de Israel de se defender de ataques de foguetes lançados pelo "Hamas e outros grupos terroristas".

Mas ele também levantou preocupações com a segurança dos jornalistas depois que aviões israelenses bombardearam um prédio em Gaza que abrigava os escritórios da Associated Press (AP), de acordo com um comunicado.