A cidade de Giv'at Ze’ev, na Cisjordânia, foi palco de uma tragédia neste domingo (16). Uma arquibancada desabou e resultou na morte de duas pessoas e deixou outras 167 feridos em uma sinagoga. Assista o momento do acidente:

#16May Dos religiosos judíos resultaron muertos y decenas heridos, tras colapsarse hoy la grada de una sinagoga donde celebraban una multitudinaria ceremonia de la festividad de Shavuot, en la colonia israelí de Givat Zeev, en Cisjordania ocupada. pic.twitter.com/cfja14sNr4 May 16, 2021

De acordo com Magen David Adom (MDA), o serviço de resgate israelense, o templo estava localizado nos arredores de Jerusalém e havia em torno de 650 pessoas no local. A celebração marcava o início do feriado religioso Shavuot.

Entre os falecidos estão um homem de 40 anos de idade e uma criança de 12 anos de idade. Cinco pessoas feridas estão em estado grave.

Foram enviadas 65 ambulâncias, 25 veículos equipados com terapia intensiva e dois helicópteros para realizar o atendimento aos envolvidos no acidente.

"Fomos chamados novamente para outro evento em que houve negligência e falta de responsabilidade. Haverá prisões", ressaltou Doron Turgeman, chefe da polícia do distrito de Jerusalém

O evento funcionava sem autorização e o local não era considerado seguro pelas autoridades. Uma placa em hebraico ressaltava que "por razões de segurança, a entrada no local é proibida."