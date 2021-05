Vulcão no Congo e expele fumaça vermelha no céu Reprodução/Twitter

Publicado 23/05/2021 09:11

Um vulcão entrou em erupção na República Democrática do Congo, expelindo fumaça vermelha no céu noturno e fazendo com que os moradores fugissem com medo, para salvar suas vidas no país vizinho, a Ruanda.

O governador militar da província de Kivu do Norte, confirmou a erupção do vulcão Nyiragongo por volta das 19 horas no país, três horas da tarde no Brasil. “As investigações estão em andamento e as pessoas devem seguir a orientação das unidades de proteção civil”, disse o general Constant Ndima. Ele também pediu que a população tenha calma.

O vulcão fica no Parque Nacional de Virunga, que abriga gorilas da montanha ameaçados de extinção. “O céu ficou vermelho”, contou a moradora da região Carine Mbala, à Agencia France-Presse (AFP), por telefone. "Há um cheiro de enxofre. À distância, você pode ver chamas gigantes saindo da montanha. Mas não houve nenhum terremoto", relatou Carine.

A energia elétrica foi cortada em grandes partes da cidade e centenas de residentes começaram a deixar suas casas e se dirigir à fronteira com Ruanda.

Um outro homem que “as pessoas estão saindo ou se preparando para sair” de suas casas. As ruas estão ficando cheias e muitos carregam o máximo que podem de seus pertences. Outro morador disse à AFP que está saindo da cidade com os filhos pelo risco da lava escorrer.

Segundo a AFP, não há sinal de fluxo de lava na cidade.

A última vez que o Nyiragongo entrou em erupção foi em 17 de janeiro de 2002, matando mais de cem pessoas e cobrindo com lava quase toda a parte leste de Goma, capital da província de Kivu do Norte, incluindo metade da pista de pouso do aeroporto. A erupção mais agressiva do vulcão de 3.000 metros de altura ocorreu em 1977 e matou 600 pessoas.

Na região de Goma, na fronteira com Ruanda e Uganda, tem seis vulcões, todos com altura superior a 3.000 metros.