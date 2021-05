País está mapeando situação. Casos aconteceram após vacinas da Pfizer e Moderna AFP

Por AFP

Publicado 23/05/2021 13:33

Casos muito incomuns de problemas cardíacos em adolescentes e jovens adultos vacinados contra a covid-19 foram reportados nesta semana pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos, sem que tenha estabelecido em nenhum momento um vínculo com a vacinação.

Os casos de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, ocorreram em pessoas que receberam uma vacina de RNA mensageiro como as desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech ou Moderna, registraram os Centros para o Controle e a Prevenção de Enfermidades (CDC) dos Estados Unidos.

Publicidade

A maioria dos casos "parece ser benígna", explicaram e garantiram que está sendo realizado um mapeamento da situação.

Há "relativamente poucos" casos informados, segundo a CDC, que não detalhou nem os nomes nem as idades exatas das pessoas afetadas.

Publicidade

Os episódios ocorreram principalmente em "adolescentes e jovens adultos", nos quatro dias seguintes à aplicação.

Essas miocardites, que ocorreram com mais frequência "após a segunda dose", têm afetado mais homens do que mulheres.

Publicidade

O número de miocardites reportadas não excede a taxa normal de pessoas dessa faixa etária no momento, segundo as autoridades sanitárias.

No final de abril foram detectados cinco casos de miocardite na França em pessoas que haviam recebido a vacina anti-covid da Pfizer/BioNTech mas não demonstraram qualquer vínculo com as aplicações.

Publicidade

Nos Estados Unidos, a autorização do uso da vacina da Pfizer/BioNTech foi ampliada a aolescentes entre 12 e 15 anos em 10 de maio.