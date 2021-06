Mundo & Ciência

EUA vão comprar 500 milhões de doses da vacina Pfizer para doar a outros países

O presidente Joe Biden fará o anúncio formal na reunião do G7 no Reino Unido nesta semana, informaram os jornais The Washington Post e The New York Times

Publicado 09/06/2021 15:59 | Atualizado há 41 minutos